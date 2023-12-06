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«Иди за мной»: на Харьковщине вынесли приговор россиянину в резонансном деле

Мир 11:19   06.12.2023
Оксана Горун
«Иди за мной»: на Харьковщине вынесли приговор россиянину в резонансном деле

Расстрел оккупантами гражданской машины на Харьковщине стал известен на всю страну благодаря чудесному спасению пострадавших — супружескую пару спас дрон от ВСУ с запиской «Иди за мной».

Следователи по крупицам восстановили все события тех дней, определили военнослужащего РФ, который совершил этот обстрел, и доказали его вину в суде.

«6 декабря при поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 26-летнего российского военнослужащего по факту жестокого обращения с гражданским населением, а также отдачи приказа о совершении таких действий, сопряженного с оконченным покушением на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Виновный — житель Москвы Клим Кержаев.

Россиянина признали виновным в убийстве мирных на Харьковщине

По данным прокуроров, он — старший лейтенант, командир 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона БТГр 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа РФ (в/ч 31134). Заочно суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Приговор вынес Красноградский райсуд Харьковской области.

Напомним, под огонь армии в районе Изюма попала супружеская пара, которая на своей легковушке «Mazda» ехала по трассе в Бахмут — вывозить родителей. Мужчина получил тяжелые ранения, а женщину с места трагедии на позиции ВСУ вывел украинский дрон, который запустили воины 93 ОМБр «Холодный Яр».

Супружескую пару спас дрон ВСУ

Россияне бросили пострадавшего гражданского на обочине, решив, что он мертв, так мужчина пролежал 30 часов без сознания, а потом пришел в себя и тоже смог выбраться на позиции защитников Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 11:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расстрел оккупантами гражданской машины на Харьковщине стал известен на всю страну благодаря чудесному спасению пострадавших — супружескую пару спас дрон от ВСУ с запиской «Иди за мной»".