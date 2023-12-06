“Шахеди” пошкодили критичну інфраструктуру на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки нічної атаки ворожих безпілотників.

“О 23:25 та о 3:00 у с. Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його даними, через бойові дії без газу тимчасово залишилися 254 абоненти в Харківському районі.

Синєгубов повідомив, що протягом доби ворожі обстріли припали не менше ніж по 18 населених пунктах у трьох районах Харківської області.

“У с. Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. Без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.

У селищі знеструмлено 1442 абоненти, працюють ремонтники.