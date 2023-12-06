«Шахеды» повредили критическую инфраструктуру на Харьковщине — Синегубов
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ночной атаки вражеских беспилотников.
«В 23:25 и в 3:00 в с. Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, повреждение критической инфраструктуры», — написал Синегубов в telegram.
По его данным, из-за боевых действий без газа временно остались 254 абонента в Харьковском районе.
Синегубов сообщил, что в течение суток вражеские обстрелы пришлись не менее, чем по 18 населенным пунктам в трех районах Харьковской области.
«В с. Казачья Лопань в результате вражеских обстрелов повреждена газовая труба, амбулатория, частные дома и авто. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.
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В поселке обесточены 1442 абонента, работают ремонтники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, обстрелы, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ночной атаки вражеских беспилотников".