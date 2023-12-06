«Шахеды» повредили критическую инфраструктуру на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ночной атаки вражеских беспилотников.

«В 23:25 и в 3:00 в с. Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, повреждение критической инфраструктуры», — написал Синегубов в telegram.

По его данным, из-за боевых действий без газа временно остались 254 абонента в Харьковском районе.

Синегубов сообщил, что в течение суток вражеские обстрелы пришлись не менее, чем по 18 населенным пунктам в трех районах Харьковской области.

«В с. Казачья Лопань в результате вражеских обстрелов повреждена газовая труба, амбулатория, частные дома и авто. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

В поселке обесточены 1442 абонента, работают ремонтники.