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«Шахеды» повредили критическую инфраструктуру на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:15   06.12.2023
Оксана Горун
«Шахеды» повредили критическую инфраструктуру на Харьковщине — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ночной атаки вражеских беспилотников.

«В 23:25 и в 3:00 в с. Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, повреждение критической инфраструктуры», — написал Синегубов в telegram.

По его данным, из-за боевых действий без газа временно остались 254 абонента в Харьковском районе.

Синегубов сообщил, что в течение суток вражеские обстрелы пришлись не менее, чем по 18 населенным пунктам в трех районах Харьковской области.

«В с. Казачья Лопань в результате вражеских обстрелов повреждена газовая труба, амбулатория, частные дома и авто. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

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В поселке обесточены 1442 абонента, работают ремонтники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ночной атаки вражеских беспилотников".