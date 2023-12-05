Ворожі дрони – на півночі Харківщини: Мельник просить не знімати роботу ППО
На території Харківської області помічені ворожі безпілотники, повідомив о 23:04 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
Про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківщини з півночі також написало командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога у регіоні оголошена з 22:40.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, воздушные силы, дроны, Мельник, пво;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 23:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Харківської області помічені ворожі безпілотники, повідомив о 23:04 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. ".