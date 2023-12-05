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Ворожі дрони – на півночі Харківщини: Мельник просить не знімати роботу ППО

Події 23:12   05.12.2023
Олена Нагорна
Ворожі дрони – на півночі Харківщини: Мельник просить не знімати роботу ППО

На території Харківської області помічені ворожі безпілотники, повідомив о 23:04 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківщини з півночі також написало командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога у регіоні оголошена з 22:40.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 23:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Харківської області помічені ворожі безпілотники, повідомив о 23:04 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. ".