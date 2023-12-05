Ворожі дрони – на півночі Харківщини: Мельник просить не знімати роботу ППО

На території Харківської області помічені ворожі безпілотники, повідомив о 23:04 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківщини з півночі також написало командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога у регіоні оголошена з 22:40.