Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак військ РФ у районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаудару в районі Іванівки Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
Читайте також: РФ вдарила по прикордонню Харківщини: є руйнування (оновлено)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 20:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак військ РФ у районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".