Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак військ РФ у районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі Іванівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.