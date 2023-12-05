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Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб

Події 20:23   05.12.2023
Олена Нагорна
Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак військ РФ у районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі Іванівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 20:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак військ РФ у районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".