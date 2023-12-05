Одно село Харьковщины враг штурмовал, у второго нанес авиаудар — Генштаб

На Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак войск РФ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе Ивановки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Нестерное, Казачья Лопань, Белый Колодец и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.