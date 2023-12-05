Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

Одно село Харьковщины враг штурмовал, у второго нанес авиаудар — Генштаб

Происшествия 20:23   05.12.2023
Елена Нагорная
Одно село Харьковщины враг штурмовал, у второго нанес авиаудар — Генштаб Фото: zn.ua

На Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак войск РФ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе Ивановки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Нестерное, Казачья Лопань, Белый Колодец и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

Читайте также: РФ ударила по приграничью Харьковщины: есть разрушения (обновлено)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
04.12.2023, 12:16
Обстрелы в Харькове уничтожили 100 трамваев
Обстрелы в Харькове уничтожили 100 трамваев
05.12.2023, 17:57
Харьковщине поможет в восстановлении мощный французский регион
Харьковщине поможет в восстановлении мощный французский регион
05.12.2023, 15:46
Еще по пять LED-ламп могут получить бесплатно жители Харьковщины: кто именно
Еще по пять LED-ламп могут получить бесплатно жители Харьковщины: кто именно
05.12.2023, 18:54
Гибель газовщиков в Харькове: следователи показали видео с камеры наблюдения
Гибель газовщиков в Харькове: следователи показали видео с камеры наблюдения
05.12.2023, 18:26
Главные новости Харькова 5.12: елка возле Бахмута, фронт, день волонтеров
Главные новости Харькова 5.12: елка возле Бахмута, фронт, день волонтеров
05.12.2023, 20:30

Новости по теме:

19:53
Генштаб по Харьковщине: десять отбитых атак врага, обстрелы и авиаудары
07:35
На Купянском направлении отбили 7 атак РФ — Генштаб о ситуации на Харьковщине
20:00
Враг проводил штурмы на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб ВСУ
19:29
Генштаб по Харьковщине: авиация РФ била вблизи Купянска и трех окрестных сел
19:17
РФ продолжает штурмы у двух сел на Харьковщине и бьет из авиации — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Одно село Харьковщины враг штурмовал, у второго нанес авиаудар — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 20:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак войск РФ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".