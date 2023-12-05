Одно село Харьковщины враг штурмовал, у второго нанес авиаудар — Генштаб
Фото: zn.ua
На Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак войск РФ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудар в районе Ивановки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Нестерное, Казачья Лопань, Белый Колодец и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 20:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак войск РФ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".