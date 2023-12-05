РФ ударила по приграничью Харьковщины: есть разрушения (обновлено)

Армия РФ 5 декабря из артиллерии обстреляла поселок Казачья Лопань, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

В результате обстрелов разрушено здание Казачелопанской медицинской амбулатории. Повреждения также получили автомобили медиков, центральная система газопровода и линии электропередач.

«Сейчас в поселке отсутствует мобильная связь и электроэнергия, данные о пострадавших уточняются. Экстренные службы уже работают над восстановлением связи и критической инфраструктуры», – отметил Задоренко.

Пострадавших в результате обстрела Казачьей Лопани нет, сообщил Задоренко в 15:54.

«В поселке уже частично восстановлена связь, работы на объектах электро- и газоснабжения продолжаются», — добавил Задоренко.