Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

РФ ударила по приграничью Харьковщины: есть разрушения (обновлено)

Происшествия 15:12   05.12.2023
Виктория Яковенко
РФ ударила по приграничью Харьковщины: есть разрушения (обновлено)

Армия РФ 5 декабря из артиллерии обстреляла поселок Казачья Лопань, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

В результате обстрелов разрушено здание Казачелопанской медицинской амбулатории. Повреждения также получили автомобили медиков, центральная система газопровода и линии электропередач.

«Сейчас в поселке отсутствует мобильная связь и электроэнергия, данные о пострадавших уточняются. Экстренные службы уже работают над восстановлением связи и критической инфраструктуры», – отметил Задоренко.

Пострадавших в результате обстрела Казачьей Лопани нет, сообщил Задоренко в 15:54.

«В поселке уже частично восстановлена связь, работы на объектах электро- и газоснабжения продолжаются», — добавил Задоренко.

Читайте также: Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 5 декабря: сбитые «шахеды», последствия атаки, фронт
Главные новости Харькова 5 декабря: сбитые «шахеды», последствия атаки, фронт
05.12.2023, 15:18
В Харькове завтра утром закроют две станции метро, пустят автобус
В Харькове завтра утром закроют две станции метро, пустят автобус
05.12.2023, 14:12
РФ ударила по приграничью Харьковщины: есть разрушения (обновлено)
РФ ударила по приграничью Харьковщины: есть разрушения (обновлено)
05.12.2023, 15:12
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
04.12.2023, 12:16
Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)
Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)
05.12.2023, 08:16
Харьковщине поможет в восстановлении мощный французский регион
Харьковщине поможет в восстановлении мощный французский регион
05.12.2023, 15:46

Новости по теме:

10:53
В приграничье Харьковщины обстреляли кладбище. В Казачьей частично нет света
21:47
Войска РФ ударили по приграничью Харьковщины: пропала связь, начался пожар
12:29
На Харьковщине – проверки ВПЛ. Есть нарушения и лишение выплат (фото)
11:24
На Харьковщине помогают семьям воинов ВСУ с восстановлением домов (фото)
20:04
Стихия обесточила три населенных пункта под Харьковом. Информация властей

Вы читали новость: «РФ ударила по приграничью Харьковщины: есть разрушения (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 5 декабря из артиллерии обстреляла поселок Казачья Лопань, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".