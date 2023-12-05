РФ ударила по приграничью Харьковщины: есть разрушения (обновлено)
Армия РФ 5 декабря из артиллерии обстреляла поселок Казачья Лопань, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
В результате обстрелов разрушено здание Казачелопанской медицинской амбулатории. Повреждения также получили автомобили медиков, центральная система газопровода и линии электропередач.
«Сейчас в поселке отсутствует мобильная связь и электроэнергия, данные о пострадавших уточняются. Экстренные службы уже работают над восстановлением связи и критической инфраструктуры», – отметил Задоренко.
Пострадавших в результате обстрела Казачьей Лопани нет, сообщил Задоренко в 15:54.
«В поселке уже частично восстановлена связь, работы на объектах электро- и газоснабжения продолжаются», — добавил Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, казачья, Лопань, обстрел, рф, удар, Харпьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 5 декабря из артиллерии обстреляла поселок Казачья Лопань, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".