Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью

Минувшей ночью в Харьковской области сбили шесть «шахедов», сообщило Воздушное командование «Восток».

«Ночью в Харьковской области совместными усилиями подразделений Воздушного командования «Восток», ХНУВС и ПВО СВ уничтожены шесть БпЛА «Shahed-136/131», — проинформировали на странице командования в facebook.

Напомним, те «шахеды», которые не удалось «словить», ударили по Боровой и Чугуеву. В Боровой возникли два пожара, в Чугуеве «прилет» пришелся по открытой территории, повреждения — только от взрывной волны. Один человек в Чугуеве получил травму, но отказался от госпитализации. В Боровой обошлось без пострадавших.