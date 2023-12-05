Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью
Фото: иллюстративное
Минувшей ночью в Харьковской области сбили шесть «шахедов», сообщило Воздушное командование «Восток».
«Ночью в Харьковской области совместными усилиями подразделений Воздушного командования «Восток», ХНУВС и ПВО СВ уничтожены шесть БпЛА «Shahed-136/131», — проинформировали на странице командования в facebook.
Напомним, те «шахеды», которые не удалось «словить», ударили по Боровой и Чугуеву. В Боровой возникли два пожара, в Чугуеве «прилет» пришелся по открытой территории, повреждения — только от взрывной волны. Один человек в Чугуеве получил травму, но отказался от госпитализации. В Боровой обошлось без пострадавших.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, атака, ночь, сбили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью в Харьковской области сбили шесть «шахедов», сообщило Воздушное командование «Восток»".