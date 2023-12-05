Пожары после атаки «шахедов» на Харьковщине тушили до двух ночи — ГСЧС
По информации спасателей, два пожара из-за налета «шахедов» возникли в Боровой. В Чугуеве «прилеты» были по открытой территории, повреждения только от взрывной волны.
На территории Боровской громады зафиксировали два удара вражеских БПЛА, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В местах «прилетов» возникли пожары.
«В одном случае горел частный дом и хозяйственная постройка на площади 150 кв. м. В другом – конструктивные элементы и мебель в двухэтажном здании на площади 5 кв. м. Также взрывной волной повреждено соседнее здание, где располагался магазин. С огнем сражались спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС. Последняя ячейка горения ликвидирована в 02:05», — отметили в ГСЧС.
По Чугуеву «шахеды» ударили в 21:30 — по открытой территории. В результате повреждены окна и крыши трех частных домов.
«Во время обследования места «прилета» спасатели обнаружили одного пострадавшего 42-летнего мужчину. Он получил контузию, но от госпитализации отказался», — уточнили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ГСЧС, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации спасателей, два пожара из-за налета «шахедов» возникли в Боровой. В Чугуеве «прилеты» были по открытой территории, повреждения только от взрывной волны".