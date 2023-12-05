Пожежі після атаки “шахедів” на Харківщині гасили до другої ночі – ДСНС
За інформацією рятувальників, дві пожежі через наліт “шахедів” виникли в Боровій. У Чугуєві “прильоти” прийшлися по відкритій території, пошкодження – тільки від вибухової хвилі.
На території Борівської громади зафіксували два удари ворожих БПЛА, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. У місцях “прильотів” виникли пожежі.
“В одному випадку горів приватний будинок та господарча споруда на площі 150 кв. м. В іншому – конструктивні елементи та меблі у двоповерховій будівлі на площі 5 кв. м. Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідню будівлю, де розташовувався магазин. З вогнем боролись рятувальники Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок горіння ліквідований о 02:05”, – зазначили у ДСНС.
По Чугуєву “шахеди” вдарили о 21:30 – відкритою територією. У результаті пошкоджено вікна та дахи трьох приватних будинків.
“Під час обстеження місця “прильоту” рятувальники виявили одного постраждалого 42-річного чоловіка. Він отримав контузію, проте від госпіталізації відмовився”, – уточнили рятувальники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, ГСЧС, обстріли, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією рятувальників, дві пожежі через наліт “шахедів” виникли в Боровій. У Чугуєві “прильоти” прийшлися по відкритій території, пошкодження – тільки від вибухової хвилі".