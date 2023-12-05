Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

Пожежі після атаки “шахедів” на Харківщині гасили до другої ночі – ДСНС

Події 08:38   05.12.2023
Оксана Горун
Пожежі після атаки “шахедів” на Харківщині гасили до другої ночі – ДСНС

За інформацією рятувальників, дві пожежі через наліт “шахедів” виникли в Боровій. У Чугуєві “прильоти” прийшлися по відкритій території, пошкодження – тільки від вибухової хвилі.

На території Борівської громади зафіксували два удари ворожих БПЛА, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. У місцях “прильотів” виникли пожежі.

“В одному випадку горів приватний будинок та господарча споруда на площі 150 кв. м. В іншому – конструктивні елементи та меблі у двоповерховій будівлі на площі 5 кв. м. Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідню будівлю, де розташовувався магазин. З вогнем боролись рятувальники Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок горіння ліквідований о 02:05”, – зазначили у ДСНС.

По Чугуєву “шахеди” вдарили о 21:30 – відкритою територією. У результаті пошкоджено вікна та дахи трьох приватних будинків.

“Під час обстеження місця “прильоту” рятувальники виявили одного постраждалого 42-річного чоловіка. Він отримав контузію, проте від госпіталізації відмовився”, – уточнили рятувальники.

Читайте також:  Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 5 грудня: збиті “шахеди”, наслідки атаки, фронт
Головні новини Харкова 5 грудня: збиті “шахеди”, наслідки атаки, фронт
05.12.2023, 08:56
Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі
Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі
05.12.2023, 08:50
Пожежі після атаки “шахедів” на Харківщині гасили до другої ночі – ДСНС
Пожежі після атаки “шахедів” на Харківщині гасили до другої ночі – ДСНС
05.12.2023, 08:38
Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)
Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)
05.12.2023, 08:16
Сьогодні 5 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 грудня: яке свято та день в історії
05.12.2023, 06:00
Ділянку землі в Харкові за 18,5 млн грн повернули державі
Ділянку землі в Харкові за 18,5 млн грн повернули державі
05.12.2023, 08:09

Новини за темою:

08:50
Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі
08:38
Пожежі після атаки “шахедів” на Харківщині гасили до другої ночі – ДСНС
08:16
Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)
23:17
Головні новини Харкова 4.12: дитсадок в метро, загибель газівників, атака БпЛА
07:45
Збиті “шахеди” та вісім атак на Харківщині – дані Генштабу

Ви читали новину: «Пожежі після атаки “шахедів” на Харківщині гасили до другої ночі – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією рятувальників, дві пожежі через наліт “шахедів” виникли в Боровій. У Чугуєві “прильоти” прийшлися по відкритій території, пошкодження – тільки від вибухової хвилі".