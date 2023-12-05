Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)
Ворожі “шахеди” зруйнували приватні будинки та адмінбудівлі в Боровій. У Чугуєві травмовано чоловіка.
“Близько 21:17 окупанти завдали ударів безпілотниками “Шахед” по смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 21:30 під ворожою атакою був Чугуєв.
“У м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації”, – поінформував Синєгубов.
Читайте також: Атака дронів на Харківщину: Синєгубов повідомляє про попадання та пожежі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, обстріли, синєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі “шахеди” зруйнували приватні будинки та адмінбудівлі в Боровій. У Чугуєві травмовано чоловіка".