Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)

Ворожі “шахеди” зруйнували приватні будинки та адмінбудівлі в Боровій. У Чугуєві травмовано чоловіка.

“Близько 21:17 окупанти завдали ударів безпілотниками “Шахед” по смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 21:30 під ворожою атакою був Чугуєв.

“У м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації”, – поінформував Синєгубов.