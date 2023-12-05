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Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)

Події 08:16   05.12.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, куди вдарили “шахеди” на Харківщині (фото)

Ворожі “шахеди” зруйнували приватні будинки та адмінбудівлі в Боровій. У Чугуєві травмовано чоловіка.

“Близько 21:17 окупанти завдали ударів безпілотниками “Шахед” по смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 21:30 під ворожою атакою був Чугуєв.

Удар шахедів Харківщиною 4 грудня 2023

“У м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації”, – поінформував Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 08:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі “шахеди” зруйнували приватні будинки та адмінбудівлі в Боровій. У Чугуєві травмовано чоловіка".