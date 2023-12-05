Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)

Вражеские «шахеды» разрушили частные дома и админздания в Боровой. В Чугуеве травмирован мужчина.

«Около 21:17 оккупанты нанесли удары беспилотниками «Шахед» по пгт Боровая Изюмского района. В результате ударов БПЛА повреждены дом культуры, магазин, частные дома. Пострадавших нет», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 21:30 под вражеской атакой был Чугуев.

«В г. Чугуев в результате попадания двух БПЛА повреждены три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина без госпитализации», — проинформировал Синегубов.