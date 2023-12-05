Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)
Фото: telegram Олега Синегубова
Вражеские «шахеды» разрушили частные дома и админздания в Боровой. В Чугуеве травмирован мужчина.
«Около 21:17 оккупанты нанесли удары беспилотниками «Шахед» по пгт Боровая Изюмского района. В результате ударов БПЛА повреждены дом культуры, магазин, частные дома. Пострадавших нет», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 21:30 под вражеской атакой был Чугуев.
«В г. Чугуев в результате попадания двух БПЛА повреждены три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина без госпитализации», — проинформировал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, обстрелы, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские «шахеды» разрушили частные дома и админздания в Боровой. В Чугуеве травмирован мужчина".