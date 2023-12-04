Атака дронов на Харьковщину: Синегубов сообщает о попаданиях и пожарах

Вражеские беспилотники Shahed наносят удары по Изюмскому и Чугуевскому районам, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, на эту минуту — без пострадавших. Экстренные службы работают на местах», — пишет он.

Также Синегубов призывает находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, о вражеских дронах над Харьковщиной сообщило в 20:48 командование Воздушных сил ВСУ. По данным ведомства, БпЛА пролетали над Купянским и Изюмским районом и двигались в юго-восточном направлении. В 21:18 в ВС сообщили, что группа дронов зафиксирована в районе Чугуева.