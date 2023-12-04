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Атака дронов на Харьковщину: Синегубов сообщает о попаданиях и пожарах

Происшествия 21:53   04.12.2023
Елена Нагорная
Атака дронов на Харьковщину: Синегубов сообщает о попаданиях и пожарах Фото: glavcom.ua

Вражеские беспилотники Shahed наносят удары по Изюмскому и Чугуевскому районам, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, на эту минуту — без пострадавших. Экстренные службы работают на местах», — пишет он.

Также Синегубов призывает находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, о вражеских дронах над Харьковщиной сообщило в 20:48 командование Воздушных сил ВСУ. По данным ведомства, БпЛА пролетали над Купянским и Изюмским районом и двигались в юго-восточном направлении. В 21:18 в ВС сообщили, что группа дронов зафиксирована в районе Чугуева.

Читайте также: Пока ВСУ отбивали атаки Shahed на инфраструктуру Харьковщины — Синегубов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 21:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские беспилотники Shahed наносят удары по Изюмскому и Чугуевскому районам, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".