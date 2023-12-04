Атака дронов на Харьковщину: Синегубов сообщает о попаданиях и пожарах
Фото: glavcom.ua
Вражеские беспилотники Shahed наносят удары по Изюмскому и Чугуевскому районам, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, на эту минуту — без пострадавших. Экстренные службы работают на местах», — пишет он.
Также Синегубов призывает находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, о вражеских дронах над Харьковщиной сообщило в 20:48 командование Воздушных сил ВСУ. По данным ведомства, БпЛА пролетали над Купянским и Изюмским районом и двигались в юго-восточном направлении. В 21:18 в ВС сообщили, что группа дронов зафиксирована в районе Чугуева.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 21:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские беспилотники Shahed наносят удары по Изюмскому и Чугуевскому районам, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".