Атака дронів на Харківщину: Синєгубов повідомляє про влучання та пожежі

Ворожі “шахеди” завдають ударів по Ізюмському та Чугуївському районах, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. Виникло кілька пожеж, на цю хвилину – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях”, – пише він.

Також Синєгубов закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, про ворожі дрони над Харківщиною повідомило о 20:48 командування Повітряних сил ЗСУ. За даними відомства, БпЛА пролітали над Куп’янським та Ізюмським районом та рухалися у південно-східному напрямку. О 21:18 у ПС повідомили, що групу дронів зафіксовано в районі Чугуєва.