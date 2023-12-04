Атака дронів на Харківщину: Синєгубов повідомляє про влучання та пожежі
Ворожі “шахеди” завдають ударів по Ізюмському та Чугуївському районах, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. Виникло кілька пожеж, на цю хвилину – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях”, – пише він.
Також Синєгубов закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, про ворожі дрони над Харківщиною повідомило о 20:48 командування Повітряних сил ЗСУ. За даними відомства, БпЛА пролітали над Куп’янським та Ізюмським районом та рухалися у південно-східному напрямку. О 21:18 у ПС повідомили, що групу дронів зафіксовано в районі Чугуєва.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, дроны, пожар, синєгубов, Харьков., шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 21:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі “шахеди” завдають ударів по Ізюмському та Чугуївському районах, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".