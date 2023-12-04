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Атака дронів на Харківщину: Синєгубов повідомляє про влучання та пожежі

Події 21:53   04.12.2023
Олена Нагорна
Атака дронів на Харківщину: Синєгубов повідомляє про влучання та пожежі

Ворожі “шахеди” завдають ударів по Ізюмському та Чугуївському районах, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. Виникло кілька пожеж, на цю хвилину – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях”, – пише він.

Також Синєгубов закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, про ворожі дрони над Харківщиною повідомило о 20:48 командування Повітряних сил ЗСУ. За даними відомства, БпЛА пролітали над Куп’янським та Ізюмським районом та рухалися у південно-східному напрямку. О 21:18 у ПС повідомили, що групу дронів зафіксовано в районі Чугуєва.

Читайте також: Поки ЗСУ відбивали атаки “шахедів” на інфраструктуру Харківщини – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 21:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі “шахеди” завдають ударів по Ізюмському та Чугуївському районах, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".