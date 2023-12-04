Поки ЗСУ відбивали атаки “шахедів” на інфраструктуру Харківщини – Синєгубов
Росіяни вже атакували БпЛА Shahed критичну інфраструктуру Харківської області: об’єкти тепло- та газопостачання, і ЗСУ ці атаки успішно відбили, розповів в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Проте чітко розуміємо, що потрібно готуватися до важкої зими”, – сказав він.
Синєгубов зазначив, що збоїв у ході опалювального сезону поки що не було.
“Наразі всі абсолютно котельні, які у нас є по Харківській області, а їх понад 500, працюють у штатному режимі. Продовжуємо відновлення житла, зокрема й у зимовий період. Оскільки для людей це максимально важливо, щоб ми оперативно відновили пошкоджене житло”, – сказав начальник ХОВА.
Читайте також: Атаки РФ на енергооб’єкти почалися з Харківщини, тут же збили перший “шахед”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, инфраструктура, синєгубов, Харьков., шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поки ЗСУ відбивали атаки “шахедів” на інфраструктуру Харківщини – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вже атакували БпЛА Shahed критичну інфраструктуру Харківської області: об’єкти тепло- та газопостачання, і ЗСУ ці атаки успішно відбили, розповів в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".