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Поки ЗСУ відбивали атаки “шахедів” на інфраструктуру Харківщини – Синєгубов

Суспільство 19:30   04.12.2023
Олена Нагорна
Поки ЗСУ відбивали атаки “шахедів” на інфраструктуру Харківщини – Синєгубов

Росіяни вже атакували БпЛА Shahed критичну інфраструктуру Харківської області: об’єкти тепло- та газопостачання, і ЗСУ ці атаки успішно відбили, розповів в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Проте чітко розуміємо, що потрібно готуватися до важкої зими”, – сказав він.

Синєгубов зазначив, що збоїв у ході опалювального сезону поки що не було.

“Наразі всі абсолютно котельні, які у нас є по Харківській області, а їх понад 500, працюють у штатному режимі. Продовжуємо відновлення житла, зокрема й у зимовий період. Оскільки для людей це максимально важливо, щоб ми оперативно відновили пошкоджене житло”, – сказав начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Поки ЗСУ відбивали атаки “шахедів” на інфраструктуру Харківщини – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 19:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вже атакували БпЛА Shahed критичну інфраструктуру Харківської області: об’єкти тепло- та газопостачання, і ЗСУ ці атаки успішно відбили, розповів в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".