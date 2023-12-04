Поки ЗСУ відбивали атаки “шахедів” на інфраструктуру Харківщини – Синєгубов

Росіяни вже атакували БпЛА Shahed критичну інфраструктуру Харківської області: об’єкти тепло- та газопостачання, і ЗСУ ці атаки успішно відбили, розповів в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Проте чітко розуміємо, що потрібно готуватися до важкої зими”, – сказав він.

Синєгубов зазначив, що збоїв у ході опалювального сезону поки що не було.

“Наразі всі абсолютно котельні, які у нас є по Харківській області, а їх понад 500, працюють у штатному режимі. Продовжуємо відновлення житла, зокрема й у зимовий період. Оскільки для людей це максимально важливо, щоб ми оперативно відновили пошкоджене житло”, – сказав начальник ХОВА.