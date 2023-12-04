Пока ВСУ отбивали атаки Shahed на инфраструктуру Харьковщины — Синегубов

Россияне уже атаковали БпЛА Shahed критическую инфраструктуру Харьковской области: объекты тепло- и газоснабжения, и ВСУ эти атаки успешно отбили, рассказал в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Однако четко понимаем, что нужно готовиться к тяжелой зиме», — сказал он.

Синегубов отметил, что сбоев в ходе отопительного сезона пока не было.

«Сейчас все абсолютно котельные, которые у нас есть по Харьковской области, а их более 500, работают в штатном режиме. Продолжаем восстановление жилья, в том числе и в зимний период. Поскольку для людей это максимально важно, чтобы мы оперативно восстановили поврежденное жилье», — сказал начальник ХОВА.