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Атаки РФ на энергообъекты начались с Харьковщины, здесь же сбили первый Shahed

Общество 23:20   27.11.2023
Елена Нагорная
Атаки РФ на энергообъекты начались с Харьковщины, здесь же сбили первый Shahed удар тэц-5

Точечные атаки россиян на украинскую критическую инфраструктуру начались с Харьковской области, с ракетного удара по ТЭЦ-5 11 сентября 2022 года. Впоследствии, в середине сентября, первый в Украине «шахед» также сбили на Харьковщине, под городом Купянск. С тех пор РФ начала дроновые атаки.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью изданию «Новинарня».

«Все думают, что атаки на критическую инфраструктуру начались 10 октября 2022 года. Но это не совсем так. Противник атаковал ее с начала полномасштабного вторжения. Точечно по объектам энергетики — с 11 сентября. Тогда россияне атаковали харьковскую ТЭЦ. Это был удар 12 крылатыми ракетами Х-101/555, было сбито 9 из 12 этих ракет. 10 октября [2022 года] Россия выпустила по нам, кажется, 75 ракет. С тех пор каждую неделю происходили по два массированных комбинированных обстрела дронами и ракетами: один день они били мощно, на второй день — вполовину меньше», — сообщил Игнат.

По состоянию на 11 сентября, по его словам, Украина имела только советские средства ПВО: зенитные ракетные комплексы С-125 и «Оса», зенитные самоходные установки «Шилка». Вначале вражеские ракеты и дроны уничтожали преимущественно ракетами «Бук-М1» и С-300. Первые ЗРК от партнеров поступили в октябре.

«Когда начались обстрелы инфраструктуры, к нам поступили первые NASAMS. Две батареи, в которых было всего три установки. Этого было очень мало. Далее пришла батарея IRIS-T. Это тоже пошло на столичное направление, потому что на Киев тогда летело все. И это логично, потому что иногда некоторые скептически заявляют, что «только Киев прикрыт хорошо». Совсем нет. Лучше прикрываются те направления, куда больше всего бьет враг! И во время тех шести месяцев тяжелого отопительного сезона львиную долю ударов взял на себя именно Киев. На передовой их не поставишь — потому что там их артиллерией уничтожат. И NASAMS, и IRIS-T прекрасно отрабатывают, дают 100% результат: одна ракета идет на одну цель. Партнеры это видят — и дают нам еще несколько систем, мы направляем их в другие регионы», — рассказал Игнат.

Атаки на критическую инфраструктуру, отметил спикер Воздушных сил, продолжались вплоть до 12 марта — ровно шесть месяцев отопительного сезона.

«Россияне хотели нас все-таки добить тем «блэкаутом». Они видели, что это работает — Украина сидит без света, крупные города страдают, энергетики шокированы. За те шесть месяцев отопительного сезона враг использовал более тысячи крылатых ракет. Это только крылатых — баллистических не считаю. Такое же количество дронов-камикадзе — более тысячи. Противовоздушная оборона сбила около 75% этого железа», — сообщил Игнат.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 23:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Точечные атаки россиян на украинскую критическую инфраструктуру начались с Харьковской области, с ракетного удара по ТЭЦ-5 11 сентября 2022 года. Впоследствии, в середине сентября, первый в Украине «шахед» также сбили на Харьковщине, под городом Купянск. С тех пор РФ начала дроновые атаки.".