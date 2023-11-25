Черные «шахеды» — в ВС ВСУ рассказали о новинке, атаковавшей Украину

На местах падения сбитых ночью российских беспилотников находят необычные обломки. «Шахеды» стали черными. Что в них изменилось и усложнит ли это работу ПВО, в эфире нацмарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат сразу отбросил версию, что атаковавшие ночью Украину «шахеды» — это новая иранская разработка, которую демонстрировали не так давно на выставках. Это не реактивные БПЛА, разработанные иранцами.

«Черный цвет — возможно, россиянам понравилась эта идея. Они и ранее совершенствовали те БПЛА, которые у них уже были. Они делают это сами, используя определенные композитные материалы для уменьшения отражающей поверхности. Также сейчас мы видим, что использовали они карбономатериал, являющийся поглощающим материалом для радиолокационного сигнала. Ну и черный цвет. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп – тех, кто нуждается в визуальной привязке. Собственно, это будет тоже проблемой. Но, как видите, сейчас справились. И сегодня уже, по обновленной информации, которую мы давали, 74 уничтожены, а не 71, из 75 летевших «шахедов», — рассказал спикер ВС ВСУ.

Юрий Игнат отметил: основная атака минувшей ночью была на Киевщину. Там, по уточненным данным, сбили 69 «шахедов». Остальные, вылетев из Приморско-Ахтарска, кружили над другими регионами страны — на юге, востоке и в центре Украины.

«Вы помните атаку в новогоднюю ночь — 45 «шахедов» и 39 на следующий день, с первого на второе? Сейчас есть 75 цифра. Какие цели может преследовать враг? Разве в Киеве мало целей, которые враг хотел бы поразить? Все государственные институции, все стратегические объекты, объекты оборонного промышленного комплекса, объекты критические. Это все в Киеве. Это сотни, может, и тысячи «сладких» для врага целей. Именно поэтому Киев и хорошо защищается, и принимает на себя огромное количество средств воздушного нападения», — пояснил Игнат.

Он также в очередной раз пояснил: перекрыть ПВО всю страну и сбивать «шахеды» в любом месте невозможно. Столько средств ПВО у Украины просто нет. А враг постоянно разрабатывает новые и новые маршруты — в поисках слабых мест в защите украинского неба.

«Все равно защищать приходится пока государство локально. То есть возле городов, фактически объектов инфраструктуры, на направлениях, которые нам нужно защитить, и так далее. Враг это прекрасно знает, прекрасно понимает», — отметил представитель Воздушных сил.

В зонах, которые не прикрыты ПВО, с «шахедами» пытаются бороться украинские истребители — Су-27 и Миг-29. Но «работать» по беспилотникам на старой технике летчикам сложно. Ситуацию должны исправить самолеты F-16, поставку которых ожидает Украина. Эта техника оборудована необходимыми радарами и обеспечена самонаводящимися ракетами. Однако такие самолеты нам обещают поставить только в следующем году.

«Мы должны эту зиму пережить, как мы делали в прошлом году, и отбиваться от вражеских нападений», — подытожил Юрий Игнат.