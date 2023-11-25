Чорні “шахеди” – у ПС ЗСУ розповіли про новинку, яка атакувала Україну

На місцях падіння збитих уночі російських безпілотників знаходять незвичні уламки. “Шахеди” стали чорними. Що в них змінилося і чи ускладнить це роботу ППО, в етері нацмарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат одразу відкинув версію, що “шахеди”, що атакували вночі Україну – це нова іранська розробка, яку демонстрували нещодавно на виставках. Це не реактивні БПЛА, розроблені іранцями.

“Чорний колір – можливо, росіянам сподобалася ця ідея. Вони й раніше удосконалювали ті БПЛА, що в них вже були. Вони роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для меншої сітловідбивальної поверхні. Так само зараз ми бачимо, що використали вони карбономатеріал, який є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу. Ну і чорний колір. Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив’язку до цілі мобільних вогневих груп – тих, кому потрібна візуальна прив’язка. Власне це буде теж проблемою. Але, як бачите, зараз впоралися. І сьогодні вже, за оновленою інформацією, яку ми давали, вже 74 знищені, а не 71, із 75 “шахедів”, які летіли, — розповів спікер ПС ЗСУ.

Юрій Ігнат зазначив: основна атака минулої ночі була на Київщину. Там, за уточненими даними, збили 69 “шахедів”. Інші, які вилетіли з Приморсько-Ахтарська, кружляли над іншими регіонами країни – на півдні, сході та в центрі України.

“Ви пам’ятаєте атаку в новорічну ніч – 45 “шахедів” та 39 наступного дня, з першого на друге? Зараз є 75 цифра. Які цілі може переслідувати ворог? А хіба в Києві мало цілей, які ворог хотів би вразити? Усі державні інституції, всі стратегічні об’єкти, об’єкти оборонного промислового комплексу, об’єкти критичні. Це все у Києві є. Це сотні, може й тисячі ласих для ворога цілий. Саме тому Київ і добре захищається, і бере на себе величезну кількість засобів повітряного нападу“, — пояснив Ігнат.

Він також вкотре пояснив: перекрити ППО усю країну та збивати “шахеди” у будь-якому місці неможливо. Стільки засобів ППО Україна просто не має. А ворог постійно розробляє нові й нові маршрути – у пошуках слабких місць у захисті українського неба.

“Усе одно захищати доводиться поки що державу локально. Тобто біля міст, фактично об’єктів інфраструктури, на напрямках, які нам потрібно захистити, і так далі. Ворог це чудово знає, чудово розуміє”, – зазначив представник Повітряних сил.

У зонах, які не прикриті ППО, із “шахедами” намагаються боротися українські винищувачі – Су-27 та Міг-29. Але “працювати” по безпілотниках на старій техніці льотчикам складно. Ситуацію мають виправити літаки F-16, на постачання яких чекає Україна. Ця техніка обладнана необхідними радарами та забезпечена ракетами, що самонаводяться. Проте такі літаки нам обіцяють поставити лише наступного року.

“Ми маємо цю зиму пережити, як ми робили минулого року, і відбиватися від ворожих нападів”, – підсумував Юрій Ігнат.