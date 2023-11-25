Рекордний наліт “шахедів” на Україну: армія РФ випустила 75 БПЛА

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що атака “шахедів” по Україні минулої ночі стала рекордною за кількістю безпілотників. Майже всі цілі збили.

“Цієї ночі, 25 листопада 2023 року, ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА! Основний напрямок удару – Київ! Запущено близько 75 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”. 71 – знищено протиповітряною обороною!” – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський пов’язав таку масовану атаку з тим, що 25 листопада в Україні – День пам’яті жертв голодоморів.

“Більше 70 “шахедів” у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати”, – написав Президент.

За даними Київської міської військової адміністрації, понад 60 “шахедів” збили на підльоті до Києва чи в небі столиці.

“Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення! У столиці тривога тривала понад шість годин”, – поінформував начальник КМВА Сергій Попко.

Безпілотники, за його інформацією, атакували Київ із різних напрямків, заходячи численними групами. Падіння уламків зафіксували у різних районах столиці. За даними мера Києва Віталія Кличка, постраждали п’ятеро людей, зокрема – 11-річна дитина.

За інформацією Міненерго, через атаку дронів у Києві зараз без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Йдуть відновлювальні роботи.