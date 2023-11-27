Атаки РФ на енергооб’єкти почалися з Харківщини, тут же збили перший Shahed

Точкові атаки росіян на українську критичну інфраструктуру почалися з Харківської області, з ракетного удару по ТЕЦ-5 11 вересня 2022 року. Згодом, у середині вересня, перший в Україні “шахед” також збили на Харківщині, під містом Куп’янськ. З того часу РФ почала дронові атаки.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю виданню “Новинарня”.

“Усі думають, що атаки на критичну інфраструктуру почалися 10 жовтня 2022 року. Та це не зовсім так. Противних атакував її з початку повномасштабного вторгнення. Точково по об’єктах енергетики – із 11 вересня. Тоді росіяни атакували харківську ТЕЦ. Це був удар 12 крилатими ракетами Х-101/555, було збито 9 із 12 цих ракет. 10 жовтня [2022 року] Росія випустила по нас, здається, 75 ракет. Відтоді щотижня відбувалися по два масовані комбіновані обстріли дронами та ракетами: один день вони били потужно, на другий день – наполовину менше”, – повідомив Ігнат.

Станом на 11 вересня, за його словами, Україна мала лише радянські засоби ППО: зенітні ракетні комплекси С-125 та “Оса”, зенітні самохідні установки “Шилка”. Спочатку ворожі ракети та дрони знищували переважно ракетами “Бук-М1” та С-300. Перші ЗРК від партнерів надійшли у жовтні.

“Коли почалися обстріли інфраструктури, до нас надійшли перші NASAMS. Дві батареї, в яких було лише три установки. Цього було дуже мало. Далі прийшла батарея IRIS-T. Це теж пішло на столичний напрямок, бо на Київ тоді летіло все. І це логічно, бо інколи дехто скептично заявляє, що “лише Київ прикритий добре”. Зовсім ні. Краще прикриваються ті напрямки, куди найбільше б’є ворог! І під час тих шести місяців важкого опалювального сезону левову частку ударів взяв на себе саме Київ. На передовій їх не поставиш – бо там їх артилерією знищать. І NASAMS, і IRIS-T чудово відпрацьовують, дають 100% результат: одна ракета йде на одну ціль. Партнери це бачать – і дають нам ще кілька систем, ми направляємо їх в інші регіони”, – розповів Ігнат.

Атаки на критичну інфраструктуру, зазначив речник Повітряних сил, тривали аж до 12 березня – рівно шість місяців опалювального сезону.

“Росіяни хотіли нас все-таки добити тим “блекаутом”. Вони бачили, що це працює – Україна сидить без світла, великі міста страждають, енергетики шоковані. За ті шість місяців опалювального сезону ворог використав понад тисячу крилатих ракет. Це тільки крилатих – балістичних не рахую. Така сама кількість дронів-камікадзе – понад тисячу. Протиповітряна оборона збила близько 75% цього залізяччя“, – повідомив Ігнат.