Первая за 1,5 месяца ночь без «шахедов» и ракет: что говорят в Воздушных силах

Ночь с 13 на 14 октября была необычно тихой как в Украине, так и в Харькове в частности. В Воздушных силах ВСУ подтвердили наблюдения граждан: никаких угроз, кроме КАБов, не было.

Минувшей ночью армия РФ не атаковала украинские города с помощью «шахедов», также активность не проявляла российская стратегическая авиация. Эту информацию в комментарии информагентству Минобороны «АрмияInform» подтвердил и.о. начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным Игната, ночь без «шахедов» в Украине — первая за последние 48 суток. Причины такой «пассивности» россиян в ВС ВСУ пока не комментируют.

В Харькове и области ночью воздушную тревогу все же объявляли: с 03:42 по 04:15. Причиной была активность российской тактической авиации — самолетов — носителей КАБов.