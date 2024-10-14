Первая за 1,5 месяца ночь без «шахедов» и ракет: что говорят в Воздушных силах
Ночь с 13 на 14 октября была необычно тихой как в Украине, так и в Харькове в частности. В Воздушных силах ВСУ подтвердили наблюдения граждан: никаких угроз, кроме КАБов, не было.
Минувшей ночью армия РФ не атаковала украинские города с помощью «шахедов», также активность не проявляла российская стратегическая авиация. Эту информацию в комментарии информагентству Минобороны «АрмияInform» подтвердил и.о. начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
По данным Игната, ночь без «шахедов» в Украине — первая за последние 48 суток. Причины такой «пассивности» россиян в ВС ВСУ пока не комментируют.
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В Харькове и области ночью воздушную тревогу все же объявляли: с 03:42 по 04:15. Причиной была активность российской тактической авиации — самолетов — носителей КАБов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ігнат, ВС ВСУ, ночь, ракети, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 12:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь с 13 на 14 октября была необычно тихой как в Украине, так и в Харькове в частности. В Воздушных силах ВСУ подтвердили наблюдения граждан: никаких угроз, кроме КАБов, не было".