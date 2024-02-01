«Раньше такого не наблюдалось» — Игнат о налете «шахедов» на Харьков

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку «шахедов» по Харькову в эфире нацмарафона.

«Даже четыре «шахеда» – это серьезная угроза, если они попадут в какой-то объект критической инфраструктуры, какое-нибудь уязвимое место, то могут быть неприятные последствия, — отметил Игнат. — Сегодня ночью хоть и два уничтожены, но последствий от атаки враждебных БПЛА серьезных нет. Нет пострадавших, к счастью. Уничтожены два. Два не уничтожены. Соответственно, мы говорили не раз об этом, что враг все чаще использует «шахеды» по прифронтовой зоне, иногда даже по линии фронта. Раньше такого не наблюдалось. Именно поэтому процент (сбития — Ред.) может быть… ниже».

Игнат также отметил, что малое количество беспилотников, которыми атаковали Украину не говорит о том, что у врага заканчиваются запасы. Также спикер ВС ВСУ подчеркнул, что по Харьковщине россияне активно применяют не только беспилотники, но и корректируемые авиабомбы. Такими боеприпасами 31 января, в частности, ударили по больнице в Великом Бурлуке.