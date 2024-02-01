“Раніше такого не спостерігалося” – Ігнат про наліт “шахедів” на Харків

Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку “шахедів” по Харкову в етері нацмарафону.

“Навіть чотири “шахеди” – це серйозна загроза, якщо вони влучать у якийсь об’єкт критичної інфраструктури, якесь уразливе місце, то можуть бути неприємні наслідки, – зазначив Ігнат. – Сьогодні вночі хоч і два знищено, але наслідків від атаки ворожих БПЛА серйозних немає. Немає постраждалих, на щастя. Знищено два. Два не знищено. Відповідно, говорили ми не раз про це, що ворог все частіше використовує “шахеди” по прифронтовій зоні, інколи навіть по лінії фронту. Раніше такого не спостерігалося. Саме тому відсоток (збиття – Ред.) може бути загальний, може, й нижчий”.

Ігнат також зазначив, що мала кількість безпілотників, якими атакували Україну, не говорить про те, що у ворога закінчуються запаси. Також спікер ПС ЗСУ наголосив, що по Харківщині росіяни активно застосовують не лише безпілотники, а й керовані авіабомби. Такими боєприпасами 31 січня, зокрема, вдарили по лікарні у Великому Бурлуку.