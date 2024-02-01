Синєгубов про “шахеди” в Харкові: два влучили, два збили
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що Харків уночі атакували чотири російські “шахеди”.
“О 23:15 окупанти вдарили 4-ма БПЛА типу Шахед-136 по м.Харків, зафіксовані влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об’єкта в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО”, – написав Синєгубов.
Раніше в Харківській обласній прокуратурі поінформували про “приліт” трьох “шахедів” у Основ’янському районі. А ПС ЗСУ та Генштаб повідомляли про те, що Україну вночі атакували чотири “шахеди” і два з них збиті на Харківщині.
За даними Синєгубова, протягом доби під обстрілами армії РФ було близько 20 населених пунктів Харківщини. Найбільш серйозні наслідки удару КАБ по Великому Бурлуку.
“О 21:56 у смт Велкикий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні. Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом”, – повідомив начальник ХОВА.
Раніше вдень Великий Бурлук також перебував під обстрілом – пошкодили фасад складських приміщень, які не використовують. У Вільчі Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. У селі Рясне Богодухівського району – приватні будинки, склади та могили на місцевому цвинтарі. У Новоосиновому Куп’янського району горіла господарська споруда.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що Харків уночі атакували чотири російські “шахеди”".