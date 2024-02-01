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Нічна атака “шахедів”: два збили на Харківщині – дані Генштабу та ПС ЗСУ

Події 07:18   01.02.2024
Оксана Горун
Нічна атака “шахедів”: два збили на Харківщині – дані Генштабу та ПС ЗСУ

Україна була під ударом чотирьох російських “шахедів”, проінформував Генштаб ЗСУ. Вибухи лунали в Харкові.

“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило: два “шахеди” збили на Харківщині.

При цьому в Харкові все одно після 23 години пролунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував, що безпілотники вдарили по інфраструктурі Основ’янського району, обійшлося без постраждалих.

Також армія РФ протягом доби завдала авіаударів по Колодязному, Кислівці, Синьківці та Великому Бурлуку. У Великому Бурлуку під ударом КАБ була лікарня. Під вогнем артилерії протягом доби було 140 населених пунктів України. Ворог завдав по країні вісім ракетних та 94 авіаудари, здійснив 97 обстрілів з РСЗВ. На фронті зафіксували 66 бойових зіткнень – у тому числі шість атак у районі Синьківки.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по п’яти артилерійських засобах, одному складу боєприпасів та чотирьох засобах протиповітряної оборони противника“, — зазначили у зведенні ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна була під ударом чотирьох російських “шахедів”, проінформував Генштаб ЗСУ. Вибухи лунали в Харкові".