“Прилетіло” по інфраструктурі Основ’янського району – Синєгубов про атаку БпЛА
Внаслідок атаки ворожих безпілотників увечері 31 січня у Харкові зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району.
На цю хвилину без постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Харків знову під ударом. Попередньо, «шахедами». Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – інформує мер Ігор Терехов.
“У Харкові зафіксовані падіння ворожих БпЛА. Є руйнування цивільної інфраструктури”, – пише начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:27. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно «шахеди». Після 23-ї години у Харкові було чутно вибухи.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, дрони, синєгубов, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 23:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки ворожих безпілотників увечері 31 січня у Харкові зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району.".