“Прилетіло” по інфраструктурі Основ’янського району – Синєгубов про атаку БпЛА

Внаслідок атаки ворожих безпілотників увечері 31 січня у Харкові зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району.

На цю хвилину без постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Харків знову під ударом. Попередньо, «шахедами». Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – інформує мер Ігор Терехов.

“У Харкові зафіксовані падіння ворожих БпЛА. Є руйнування цивільної інфраструктури”, – пише начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:27. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно «шахеди». Після 23-ї години у Харкові було чутно вибухи.