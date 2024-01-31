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“Прилетіло” по інфраструктурі Основ’янського району – Синєгубов про атаку БпЛА

Події 23:34   31.01.2024
Олена Нагорна
“Прилетіло” по інфраструктурі Основ’янського району – Синєгубов про атаку БпЛА

Внаслідок атаки ворожих безпілотників увечері 31 січня у Харкові зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району.

На цю хвилину без постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Харків знову під ударом. Попередньо, «шахедами». Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – інформує мер Ігор Терехов.

“У Харкові зафіксовані падіння ворожих БпЛА. Є руйнування цивільної інфраструктури”, – пише начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:27. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно «шахеди». Після 23-ї години у Харкові було чутно вибухи. 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 23:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки ворожих безпілотників увечері 31 січня у Харкові зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району.".