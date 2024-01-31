«Прилетело» по инфраструктуре Основянского района — Синегубов об атаке БпЛА
Вследствие атаки вражеских беспилотников вечером 31 января в Харькове зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района.
На эту минуту — без пострадавших, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Харьков снова под ударом. Предварительно, «Шахедами». Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — информирует мэр Игорь Терехов.
«В Харькове зафиксированы падения вражеских БпЛА. Есть разрушения гражданской инфраструктуры», — также пишет начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:27. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды». После 23 часов в Харькове были слышны взрывы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дрони, дроны, синєгубов, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 23:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие атаки вражеских беспилотников вечером 31 января в Харькове зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района.".