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«Прилетело» по инфраструктуре Основянского района — Синегубов об атаке БпЛА

Происшествия 23:34   31.01.2024
Елена Нагорная
«Прилетело» по инфраструктуре Основянского района — Синегубов об атаке БпЛА

Вследствие атаки вражеских беспилотников вечером 31 января в Харькове зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района.

На эту минуту — без пострадавших, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Харьков снова под ударом. Предварительно, «Шахедами». Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — информирует мэр Игорь Терехов.

«В Харькове зафиксированы падения вражеских БпЛА. Есть разрушения гражданской инфраструктуры», — также пишет начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:27. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды». После 23 часов в Харькове были слышны взрывы. 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 23:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие атаки вражеских беспилотников вечером 31 января в Харькове зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района.".