Ночная атака «шахедов»: два сбили на Харьковщине — данные Генштаба и ВС ВСУ
Украина была под ударом четырех российских «шахедов», проинформировал Генштаб ВСУ. Взрывы звучали в Харькове.
«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два вражеских дрона уничтожены», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
Командование Воздушных сил ВСУ уточнило: два «шахеда» сбили в Харьковской области.
При этом в Харькове все равно после 23 часов прогремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.
Также армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по Колодязному, Кисловке, Синьковке и Великому Бурлуку. В Великом Бурлуке под ударом управляемых авиабомб оказалась больница. Под огнем артиллерии в течение суток были 140 населенных пунктов Украины. Враг нанес по стране восемь ракетных и 94 авиаудара, совершил 97 обстрелов из РСЗО. На фронте зафиксировали 66 боевых столкновений — в том числе шесть атак в районе Синьковки.
«В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по пяти артиллерийским средствам, одному складу боеприпасов и четырем средствам противовоздушной обороны противника», — отметили в сводке ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина была под ударом четырех российских «шахедов», проинформировал Генштаб ВСУ. Взрывы звучали в Харькове".