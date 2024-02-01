Ночная атака «шахедов»: два сбили на Харьковщине — данные Генштаба и ВС ВСУ

Украина была под ударом четырех российских «шахедов», проинформировал Генштаб ВСУ. Взрывы звучали в Харькове.

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два вражеских дрона уничтожены», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнило: два «шахеда» сбили в Харьковской области.

При этом в Харькове все равно после 23 часов прогремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.

Также армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по Колодязному, Кисловке, Синьковке и Великому Бурлуку. В Великом Бурлуке под ударом управляемых авиабомб оказалась больница. Под огнем артиллерии в течение суток были 140 населенных пунктов Украины. Враг нанес по стране восемь ракетных и 94 авиаудара, совершил 97 обстрелов из РСЗО. На фронте зафиксировали 66 боевых столкновений — в том числе шесть атак в районе Синьковки.

«В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по пяти артиллерийским средствам, одному складу боеприпасов и четырем средствам противовоздушной обороны противника», — отметили в сводке ГШ.