Две КАБ сбросили на больницу в поселке на Харьковщине: четверо пострадавших
Две корректируемые авиабомбы сбросили российские военные на территорию больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области около 21:45 31 января.
Одна из авиабомб упала рядом с медучреждением, вторая попала в здание, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Из больницы с помощью полиции, ГСЧС эвакуированы 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое лежачих и пять человек персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже», — написал Тимошко.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырем людям на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша.
«К счастью, персонал и пациенты больницы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги. Все пациенты были эвакуированы, часть — размещены в другие учреждения. Те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением», — добавляет Синегубов.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великий бурлук, КАБ, полиция, синєгубов, тимошко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 00:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две корректируемые авиабомбы сбросили российские военные на территорию больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области около 21:45 31 января.".