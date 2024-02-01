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Две КАБ сбросили на больницу в поселке на Харьковщине: четверо пострадавших

Происшествия 00:40   01.02.2024
Елена Нагорная
Две КАБ сбросили на больницу в поселке на Харьковщине: четверо пострадавших Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Две корректируемые авиабомбы сбросили российские военные на территорию больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области около 21:45 31 января.

Одна из авиабомб упала рядом с медучреждением, вторая попала в здание, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Из больницы с помощью полиции, ГСЧС эвакуированы 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое лежачих и пять человек персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже», — написал Тимошко.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырем людям на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша.

«К счастью, персонал и пациенты больницы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги. Все пациенты были эвакуированы, часть — размещены в другие учреждения. Те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением», — добавляет Синегубов.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 00:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две корректируемые авиабомбы сбросили российские военные на территорию больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области около 21:45 31 января.".