Дві КАБ скинули на лікарню в селищі на Харківщині: четверо постраждалих
Дві керовані авіабомби скинули російські військові на територію лікарні у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 21:45 31 січня.
Одна з авіабомб упала поряд із медустановою, друга влучила в будівлю, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
“З лікарні за допомогою поліції, ДСНС евакуйовано 38 людей, зокрема 33 хворих, з яких двоє лежачих і п’ять осіб персоналу. Є потерпілі, дані будуть пізніше“, – написав Тимошко.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.
“На щастя, персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину – розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом”, – додає Синєгубов.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- Категорії: Події, Харків; Теги: великий бурлук, КАБ, поліція, синєгубов, тимошко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 00:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві керовані авіабомби скинули російські військові на територію лікарні у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 21:45 31 січня.".