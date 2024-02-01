Live
  • Чт 01.02.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.87
  • EUR 41.08

Дві КАБ скинули на лікарню в селищі на Харківщині: четверо постраждалих

Події 00:40   01.02.2024
Олена Нагорна
Дві КАБ скинули на лікарню в селищі на Харківщині: четверо постраждалих

Дві керовані авіабомби скинули російські військові на територію лікарні у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 21:45 31 січня.

Одна з авіабомб упала поряд із медустановою, друга влучила в будівлю, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

З лікарні за допомогою поліції, ДСНС евакуйовано 38 людей, зокрема 33 хворих, з яких двоє лежачих і п’ять осіб персоналу. Є потерпілі, дані будуть пізніше“, – написав Тимошко.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

“На щастя, персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину – розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом”, – додає Синєгубов.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Читайте також: “Прилетіло” по інфраструктурі Основ’янського району – Синєгубов про атаку БпЛА

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дві КАБ скинули на лікарню в селищі на Харківщині: четверо постраждалих
Дві КАБ скинули на лікарню в селищі на Харківщині: четверо постраждалих
01.02.2024, 00:40
“Прилетіло” по інфраструктурі Основ’янського району – Синєгубов про атаку БпЛА
“Прилетіло” по інфраструктурі Основ’янського району – Синєгубов про атаку БпЛА
31.01.2024, 23:34
“Харків під ударом ворожих БпЛА”: містяни чують вибухи
“Харків під ударом ворожих БпЛА”: містяни чують вибухи
31.01.2024, 23:16
Смертельна ДТП: автівка врізалася у бетонні блоки у Харкові
Смертельна ДТП: автівка врізалася у бетонні блоки у Харкові
31.01.2024, 13:27
Дітей віком один і три роки кинула самих на дві доби жителька Харківщини
Дітей віком один і три роки кинула самих на дві доби жителька Харківщини
31.01.2024, 18:24
Мерію на Харківщині сьогодні закривали з міркувань безпеки
Мерію на Харківщині сьогодні закривали з міркувань безпеки
31.01.2024, 19:08

Новини за темою:

20:02
Удари РСЗВ і КАБ: прокуратура показала місця “прильотів” по Харківщині (фото)
10:28
Після ракетного удару: на Харківщині відновили електрику
11:02
Ракетний удар по Харківщині: серед поранених – поліцейський (фото)
08:29
ДСНС повідомила про масштабні руйнування у Великому Бурлуці через обстріл
13:52
Обстріл Великого Бурлука: росіяни гатили з «Торнадо», поранені жінка і дівчина

Ви читали новину: «Дві КАБ скинули на лікарню в селищі на Харківщині: четверо постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 00:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві керовані авіабомби скинули російські військові на територію лікарні у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 21:45 31 січня.".