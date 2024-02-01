Синегубов о «шахедах» в Харькове: два попали, два сбили
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что Харьков ночью атаковали четыре российских «шахеда».
«В 23:15 оккупанты ударили 4-мя БПЛА типа «Shahed-136″ по г. Харьков, зафиксированы попадания двух беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БПЛА сбили силы ПВО», — написал Синегубов.
Ранее в Харьковской областной прокуратуре проинформировали о «прилете» трех «шахедов» по Основянскому району. А ВС ВСУ и Генштаб сообщали о том, что Украину ночью атаковали четыре «шахеда» и два из них сбиты на Харьковщине.
По данным Синегубова, в течение суток под обстрелами армии РФ были около 20 населенных пунктов Харьковщины. Наиболее серьезные последствия удара КАБ по Великому Бурлуку.
«В 21:56 в пгт Великий Бурлук Купянского района оккупанты ударили двумя КАБами по центральной районной больнице. Поврежден фасад, крыша и окна ЦРБ. Эвакуированы 38 человек, из них пять работников ЦРБ. Персонал и пациенты больницы успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги. Те, кому позволено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением», — сообщил начальник ХОВА.
Ранее днем Великий Бурлук также был под обстрелом — повредили фасад складских помещений, которые не используют. В Вильче Чугуевского района поврежден частный дом. В селе Рясное Богодуховского района — частные дома, склады и могилы на местном кладбище. В Новоосиново Купянского района горела хозяйственная постройка.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что Харьков ночью атаковали четыре российских «шахеда»".