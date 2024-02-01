Три «шахеда» ударили по Основянскому району Харькова — прокуратура (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях ночной атаки — били по гражданскому предприятию Харькова.
«Ночью 31 января враг в очередной раз обстрелял г. Харьков. Задокументировано попадание трех БПЛА на территории Основянского района. Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На месте следователи полиции и прокуроры собрали доказательства преступления РФ.
Ранее ВС ВСУ и Генштаб сообщали о том, что Украину ночью атаковали четыре «шахеда» и два из них сбиты на Харьковщине. Взрывы в Харькове прогремели после 23 часов. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях ночной атаки — били по гражданскому предприятию Харькова".