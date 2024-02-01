Три “шахеди” вдарили по Основ’янському району Харкова – прокуратура (фото)
Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки нічної атаки – били по цивільному підприємству Харкова.
“Вночі 31 січня ворог вчергове обстріляв м. Харків. Задокументовано влучання трьох БПЛА на території Основʼянського району. Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, сталась пожежа. Без постраждалих“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
На місці слідчі поліції та прокурори зібрали докази злочину РФ.
Раніше ПС ЗСУ та Генштаб повідомляли про те, що Україну вночі атакували чотири “шахеди” і два з них збиті на Харківщині. Вибухи в Харкові пролунали після 23 години. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував, що безпілотники вдарили по інфраструктурі Основ’янського району, обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, новини Харкова, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 08:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки нічної атаки – били по цивільному підприємству Харкова".