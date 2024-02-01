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Три “шахеди” вдарили по Основ’янському району Харкова – прокуратура (фото)

Події 08:14   01.02.2024
Оксана Горун
Три “шахеди” вдарили по Основ’янському району Харкова – прокуратура (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки нічної атаки – били по цивільному підприємству Харкова.

“Вночі 31 січня ворог вчергове обстріляв м. Харків. Задокументовано влучання трьох БПЛА на території Основʼянського району. Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, сталась пожежа. Без постраждалих“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

шахеди вдарили по Харкову 31 січня 2024

На місці слідчі поліції та прокурори зібрали докази злочину РФ.

Раніше ПС ЗСУ та Генштаб повідомляли про те, що Україну вночі атакували чотири “шахеди” і два з них збиті на Харківщині. Вибухи в Харкові пролунали після 23 години. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував, що безпілотники вдарили по інфраструктурі Основ’янського району, обійшлося без постраждалих.

шахеди вдарили по Харкову 31 січня 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки нічної атаки – били по цивільному підприємству Харкова".