Кілька груп “шахедів” залетіло на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Над Харківською областю помічено кілька груп російських ударних безпілотників, повідомило о 20:48 командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, дрони пролітали над Куп’янським та Ізюмським районом і рухалися у південно-східному напрямку.

О 21:18 у ПС повідомили, що групу БпЛА зафіксовано в районі Чугуєва.

Повітряна тривога оголошена у регіоні з 20:34.