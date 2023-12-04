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Кілька груп “шахедів” залетіло на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Події 21:18   04.12.2023
Олена Нагорна
Кілька груп “шахедів” залетіло на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Над Харківською областю помічено кілька груп російських ударних безпілотників, повідомило о 20:48 командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, дрони пролітали над Куп’янським та Ізюмським районом і рухалися у південно-східному напрямку.

О 21:18 у ПС повідомили, що групу БпЛА зафіксовано в районі Чугуєва.

Повітряна тривога оголошена у регіоні з 20:34.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 21:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківською областю помічено кілька груп російських ударних безпілотників, повідомило о 20:48 командування Повітряних сил ЗСУ.".