Кілька груп “шахедів” залетіло на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ
Над Харківською областю помічено кілька груп російських ударних безпілотників, повідомило о 20:48 командування Повітряних сил ЗСУ.
За даними командування, дрони пролітали над Куп’янським та Ізюмським районом і рухалися у південно-східному напрямку.
О 21:18 у ПС повідомили, що групу БпЛА зафіксовано в районі Чугуєва.
Повітряна тривога оголошена у регіоні з 20:34.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, воздушные силы, дроны, Харьков., шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 21:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківською областю помічено кілька груп російських ударних безпілотників, повідомило о 20:48 командування Повітряних сил ЗСУ.".