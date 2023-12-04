Несколько групп дронов Shahed залетело на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Над Харьковской областью замечены несколько групп российских ударных беспилотников, сообщило в 20:48 командование Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, дроны пролетали над Купянским и Изюмским районом и двигались в юго-восточном направлении.

В 21:18 в ВС сообщили, что группа БпЛА зафиксирована в районе Чугуева.

Воздушная тревога объявлена в регионе с 20:34.