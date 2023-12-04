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Несколько групп дронов Shahed залетело на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 21:18   04.12.2023
Елена Нагорная
Несколько групп дронов Shahed залетело на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Над Харьковской областью замечены несколько групп российских ударных беспилотников, сообщило в 20:48 командование Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, дроны пролетали над Купянским и Изюмским районом и двигались в юго-восточном направлении.

В 21:18 в ВС сообщили, что группа БпЛА зафиксирована в районе Чугуева.

Воздушная тревога объявлена в регионе с 20:34.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 21:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковской областью замечены несколько групп российских ударных беспилотников, сообщило в 20:48 командование Воздушных сил ВСУ.".