Несколько групп дронов Shahed залетело на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ
Над Харьковской областью замечены несколько групп российских ударных беспилотников, сообщило в 20:48 командование Воздушных сил ВСУ.
По данным командования, дроны пролетали над Купянским и Изюмским районом и двигались в юго-восточном направлении.
В 21:18 в ВС сообщили, что группа БпЛА зафиксирована в районе Чугуева.
Воздушная тревога объявлена в регионе с 20:34.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушные силы, дроны, Харьков., шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 21:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковской областью замечены несколько групп российских ударных беспилотников, сообщило в 20:48 командование Воздушных сил ВСУ.".