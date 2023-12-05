Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі
Ілюстративне фото
Минулої ночі на Харківщині збили шість “шахедів”, повідомило Повітряне командування “Схід”.
“Вночі в Харківській області спільними зусиллями підрозділів Повітряного командування “Схід”, ХНУПС та ППО СВ знищено 6 БпЛА “Shahed-136/131“, – поінформували на сторінці командування у фейсбуці.
Нагадаємо, ті “шахеди”, які не вдалося “зловити”, вдарили по Боровій та Чугуєву. У Боровій виникли дві пожежі, в Чугуєві “приліт” припав по відкритій території, пошкодження – лише від вибухової хвилі. Одна людина в Чугуєві зазнала травми, але відмовилася від госпіталізації. У Боровій обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, атака, ночь, сбили;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 08:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі на Харківщині збили шість “шахедів”, повідомило Повітряне командування “Схід”".