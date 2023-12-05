Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі

Минулої ночі на Харківщині збили шість “шахедів”, повідомило Повітряне командування “Схід”.

“Вночі в Харківській області спільними зусиллями підрозділів Повітряного командування “Схід”, ХНУПС та ППО СВ знищено 6 БпЛА “Shahed-136/131“, – поінформували на сторінці командування у фейсбуці.

Нагадаємо, ті “шахеди”, які не вдалося “зловити”, вдарили по Боровій та Чугуєву. У Боровій виникли дві пожежі, в Чугуєві “приліт” припав по відкритій території, пошкодження – лише від вибухової хвилі. Одна людина в Чугуєві зазнала травми, але відмовилася від госпіталізації. У Боровій обійшлося без постраждалих.