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Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі

Події 08:50   05.12.2023
Оксана Горун
Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі Ілюстративне фото

Минулої ночі на Харківщині збили шість “шахедів”, повідомило Повітряне командування “Схід”.

“Вночі в Харківській області спільними зусиллями підрозділів Повітряного командування “Схід”, ХНУПС та ППО СВ знищено 6 БпЛА “Shahed-136/131“, – поінформували на сторінці командування у фейсбуці.

Нагадаємо, ті “шахеди”, які не вдалося “зловити”, вдарили по Боровій та Чугуєву. У Боровій виникли дві пожежі, в Чугуєві “приліт” припав по відкритій території, пошкодження – лише від вибухової хвилі. Одна людина в Чугуєві зазнала травми, але відмовилася від госпіталізації. У Боровій обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 08:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі на Харківщині збили шість “шахедів”, повідомило Повітряне командування “Схід”".