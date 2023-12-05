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РФ вдарила по прикордонню Харківщини: є руйнування (оновлено)

Події 15:12   05.12.2023
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по прикордонню Харківщини: є руйнування (оновлено)

Армія РФ 5 грудня з артилерії обстріляла селище Козача Лопань, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілів зруйновано будівлю Козачолопанської медичної амбулаторії. Пошкоджень також зазнали автівки медиків, центральна система газогону та лінії електропередач.

«Наразі у селищі відсутній мобільний зв’язок та електроенергія, дані щодо постраждалих уточнюються. Екстрені служби вже працюють над відновленням зв’язку та критичної інфраструктури», – зазначив Задоренко.

Постраждалих внаслідок обстрілу Козачої Лопані немає, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко об 15:54

«У селищі вже частково відновлено зв’язок, роботи на об’єктах електро- і газопостачання продовжуються», – додав Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 5 грудня з артилерії обстріляла селище Козача Лопань, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".