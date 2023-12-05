Вражеские дроны — на севере Харьковщины: Мельник просит не снимать работу ПВО
На территории Харьковской области замечены вражеские беспилотники, сообщил в 23:04 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.
Об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковщины с севера также написало командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в регионе объявлена с 22:40.
Читайте также: Одно село Харьковщины враг штурмовал, у второго нанес авиаудар — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушные силы, дроны, Мельник, пво;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вражеские дроны — на севере Харьковщины: Мельник просит не снимать работу ПВО»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 23:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Харьковской области замечены вражеские беспилотники, сообщил в 23:04 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. ".