Вражеские дроны — на севере Харьковщины: Мельник просит не снимать работу ПВО

На территории Харьковской области замечены вражеские беспилотники, сообщил в 23:04 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковщины с севера также написало командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога в регионе объявлена с 22:40.