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Вражеские дроны — на севере Харьковщины: Мельник просит не снимать работу ПВО

Происшествия 23:12   05.12.2023
Елена Нагорная
Вражеские дроны — на севере Харьковщины: Мельник просит не снимать работу ПВО

На территории Харьковской области замечены вражеские беспилотники, сообщил в 23:04 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. 

Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковщины с севера также написало командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога в регионе объявлена с 22:40.

Читайте также: Одно село Харьковщины враг штурмовал, у второго нанес авиаудар — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 23:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Харьковской области замечены вражеские беспилотники, сообщил в 23:04 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. ".