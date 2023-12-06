У Харкові звільнився заступник мера Терехова Євген Водовозов
Євген Водовозов пішов з Харківської міськради та з посади заступника мера за власним бажанням, повідомив Kharkiv Today.
Заяву на власним бажання чиновник написав 1 грудня.
“Не шукайте чорну кішку там, де її немає. Так, написав заяву. Залишаюся у Харкові. Все буде добре”, – заявив Водовозов.
Нового віцемера з інфраструктури міста, який контролюватиме діяльність департаменту транспорту, департаменту будівництва та дорожнього господарства, а також департаменту телекомунікацій та зв’язку призначать на наступній сесії міськради, повідомив директор департаменту у справах інформації міськради Юрій Сидоренко.
Водовозов працював у міськраді з 2006 року, відповідав за транспорт у профільному департаменті та був радником Геннадія Кернеса.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, дороги, Евгений Водовозов, заместитель, мэр, транспорт, Харків, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 17:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Євген Водовозов пішов з Харківської міськради та з посади заступника мера за власним бажанням, повідомив Kharkiv Today.".