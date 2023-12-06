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Безплатно в Харкові перевезуть майже 150 млн пасажирів: які збитки

Економіка 09:21   06.12.2023
Оксана Горун
Безплатно в Харкові перевезуть майже 150 млн пасажирів: які збитки

143,3 млн пасажирів, за розрахунками, безплатно перевезуть харківський метрополітен та міськелектротранс цього року. При цьому збитки цих транспортних підприємств, за даними департаменту економіки ХОВА, становитимуть понад 1,8 млрд грн.

2023 року харківський метрополітен, за оцінками чиновників, перевезе 67 млн ​​294 тис. пасажирів. При цьому проїзд для них залишається безплатним протягом усього року.

Фінансування діяльності підприємства протягом 2023 року, в основному, відбувається з бюджету Харківської міської територіальної громади. Загальна очікувана сума доходів підприємства за 2023 рік складе 922 млн 482,0 тис. грн, витрати за усіма видами діяльності підприємства очікуються в сумі 2 млрд 407 млн 966 тис. грн. Чистий фінансовий результат – очікувані збитки у сумі 1 млрд 485 млн 484 тис. грн“, – навели дані економісти ХОВА у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік.

Ще близько 76 млн пасажирів, за розрахунками, перевезе наземний електротранспорт – і також збитково. На підприємствах електротрансу “мінуси” розподіляться так:

➖ КП “Салтівське трамвайне депо” – збиток у 285 млн 669 тис. грн;

➖ КП “Тролейбусне депо № 2” – 34 млн 795,1 тис. грн;

➖ КП “Тролейбусне депо № 3” – 37 млн ​​372 тис. грн;

➖ КП “Жовтневе трамвайне депо” – 14 млн 960 тис. грн.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 09:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "143,3 млн пасажирів, за розрахунками, безплатно перевезуть харківський метрополітен та міськелектротранс цього року. При цьому збитки цих транспортних підприємств, за даними департаменту економіки ХОВА, становитимуть понад 1,8 млрд грн".