Бесплатно в Харькове перевезут почти 150 млн пассажиров: каков убыток

143,3 млн пассажиров, по расчетам, бесплатно перевезут харьковский метрополитен и горэлектротранс в этом году. При этом убыток этих транспортных предприятий, по данным департамента экономики ХОВА, составит более 1,8 млрд грн.

В 2023 году харьковский метрополитен, по оценкам чиновников, перевезет 67 млн 294 тыс. пассажиров. При этом проезд для них остается бесплатным в течение всего года.

«Финансирование деятельности предприятия в течение 2023 года в основном происходит из бюджета Харьковской городской территориальной громады. Общая ожидаемая сумма доходов предприятия за 2023 год составит 922 млн 482 тыс. грн, расходы по всем видам деятельности предприятия ожидаются в сумме 2 млрд 407 млн 966 тыс. грн. Чистый финансовый результат – ожидаемый убыток в сумме 1 млрд 485 млн 484 тыс. грн», — привели данные экономисты ХОВА в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год.

Еще около 76 млн пассажиров, по расчетам, перевезет наземный электротранспорт — и тоже в убыток. По предприятиям электротранса «минусы» распределятся следующим образом:

➖ КП «Салтовское трамвайное депо» – убыток в 285 млн 669 тыс. грн;

➖ КП «Троллейбусное депо № 2» – 34 млн 795,1 тыс. грн;

➖ КП «Троллейбусное депо № 3» – 37 млн 372 тыс. грн;

➖ КП «Октябрьское трамвайное депо» ущерб – 14 млн 960 тыс. грн.