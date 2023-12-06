Бесплатно в Харькове перевезут почти 150 млн пассажиров: каков убыток
143,3 млн пассажиров, по расчетам, бесплатно перевезут харьковский метрополитен и горэлектротранс в этом году. При этом убыток этих транспортных предприятий, по данным департамента экономики ХОВА, составит более 1,8 млрд грн.
В 2023 году харьковский метрополитен, по оценкам чиновников, перевезет 67 млн 294 тыс. пассажиров. При этом проезд для них остается бесплатным в течение всего года.
«Финансирование деятельности предприятия в течение 2023 года в основном происходит из бюджета Харьковской городской территориальной громады. Общая ожидаемая сумма доходов предприятия за 2023 год составит 922 млн 482 тыс. грн, расходы по всем видам деятельности предприятия ожидаются в сумме 2 млрд 407 млн 966 тыс. грн. Чистый финансовый результат – ожидаемый убыток в сумме 1 млрд 485 млн 484 тыс. грн», — привели данные экономисты ХОВА в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год.
Еще около 76 млн пассажиров, по расчетам, перевезет наземный электротранспорт — и тоже в убыток. По предприятиям электротранса «минусы» распределятся следующим образом:
➖ КП «Салтовское трамвайное депо» – убыток в 285 млн 669 тыс. грн;
➖ КП «Троллейбусное депо № 2» – 34 млн 795,1 тыс. грн;
➖ КП «Троллейбусное депо № 3» – 37 млн 372 тыс. грн;
➖ КП «Октябрьское трамвайное депо» ущерб – 14 млн 960 тыс. грн.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: бесплатно, метро, проезд, трамвай. троллейбус, транспорт, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "143,3 млн пассажиров, по расчетам, бесплатно перевезут харьковский метрополитен и горэлектротранс в этом году. При этом убыток этих транспортных предприятий, по данным департамента экономики ХОВА, составит более 1,8 млрд грн".