Релокация бизнеса: сколько предприятий вернулись на Харьковщину — официально

47% предприятий, выехавших из Харьковской области из-за российского вторжения, уже возобновили работу на новом месте. Но есть и те, кто вернулся.

Статистические данные о релокации предприятий Харьковщины сообщил департамент экономики ХОВА в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год.

«По данным Министерства экономики Украины, по состоянию на конец октября 2023 года 236 субъектов хозяйствования Харьковской области воспользовались правительственной Программой перемещения бизнеса. Переехали на новое место и завершили релокацию в безопасные регионы страны 230 предприятий, в т.ч. семь субъектов хозяйствования частично осуществили перемещение своих мощностей, производят монтаж оборудования и подключают коммуникации», — сообщили экономисты ХОВА.

Почти треть тех, кто переехал, — физические лица-предприниматели. 47% предприятий возобновили работу в новой локации.

«Шесть субъектов хозяйствования (2,5%) вернулись в Харьковскую область», — проинформировали чиновники.

Также они сообщили, что «определенное количество предприятий, входящих в перечень ТОП-10 крупных налогоплательщиков, после проведенных Харьковской областной государственной (военной) администрацией переговоров, изменили планы и решили оставаться в Харьковской области и дальше работать». Однако ни количество, ни названия предприятий не указали.