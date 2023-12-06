Релокація бізнесу: скільки підприємств повернулися на Харківщину – офіційно
47% підприємств, які виїхали з Харківської області через російське вторгнення, вже відновили роботу на новому місці. Але є й ті, хто повернувся.
Статистичні дані про релокацію підприємств Харківщини повідомив департамент економіки ХОВА у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік.
“За даними Міністерства економіки України, станом на кінець жовтня 2023 року 236 суб’єктів господарювання Харківської області скористалися урядовою Програмою переміщення бізнесу. Переїхали на нове місце та завершили релокацію у безпечні регіони країни 230 підприємств, у т.ч. сім суб’єктів господарювання частково здійснили переміщення своїх потужностей, проводять монтаж приладів та підключають комунікації”, – повідомили економісти ХОВА.
Майже третина тих, хто переїхав, — фізичні особи-підприємці. 47% підприємств відновили роботу на новій локації.
“Шість суб’єктів господарювання (2,5%) повернулись до Харківської області”, – поінформували чиновники.
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Також вони повідомили, що “певна кількість підприємств, які входять до переліку ТОП-10 великих платників податків, після проведених Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією перемовин, змінили плани та вирішили залишатись у Харківській області та надалі працювати”. Однак, ні кількості, ані назв підприємств не вказали.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: бізнес, возвращение, релокація, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "47% підприємств, які виїхали з Харківської області через російське вторгнення, вже відновили роботу на новому місці. Але є й ті, хто повернувся".