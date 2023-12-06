Які заводи в Харкові найбільше постраждали від обстрілів – дані ХОВА
У Харківській області через бойові дії та обстріли загалом пошкоджено та знищено близько 30 тисяч об’єктів, у тому числі – заводи. Понад 80% підприємств були змушені призупиняти виробництво. Такі дані навів департамент економіки ХОВА у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік.
За наведеними ХОВА даними, найбільші пошкодження армія РФ завдала наступним підприємствам у Харкові та області:
🔹 Філія Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ “Укргазвидобування” (Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти);
🔹 ПАТ “Харківський підшипниковий завод”;
🔹 ПАТ “Харківський тракторний завод”;
🔹 АТ “Харківський машинобудівний завод “Світло шахтаря”;
🔹 АТ “Українські енергетичні машини” (“Турбоатом” та “Електроважмаш” – Ред.);
🔹 ДП “Завод імені В.А. Малишева”;
🔹 Науково-виробниче підприємство “ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД” (ТОВ);
🔹 Державне науково-виробниче підприємство “Комунар”;
🔹 Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХАЗ – Ред.);
🔹 ДП “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”;
🔹 ДП “Харківський бронетанковий завод”.
“З початку повномасштабного вторгнення рф майже вся промисловість області зазнала критичного падіння обсягів виробництва. З причин безпекової ситуації (постійні обстріли окупантами цивільної та виробничої інфраструктури), труднощів із логістикою та браком обігових коштів, у перші місяці війни понад 80% підприємств були змушені призупиняти виробництво, тисячі людей втратили робочі місця“, – повідомили автори програми соц-економ розвитку регіону на 2024 рік.
При цьому, за даними ХОВА, ситуація почала стабілізуватися ще з травня 2022 року та за підсумками першого року повномасштабної війни обсяг реалізованої в галузі промислової продукції становив дві третини від реалізації 2021 року. Позитивна тенденція 2023-го зберігається.
Читайте також: Торгівля в Харкові: на третину за рік виріс роздрібний товарообіг
“У структурі реалізації продукції орієнтовно 35% обсягу припадає на підприємства добувної промисловості, 42% обсягу – підприємства переробної промисловості, решта – на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря. У переробній промисловості три чверті обсягів реалізованої продукції належать галузям: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (12,9%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (9,6%); виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (4,9%); виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (4,2%)“, – навели дані фахівці департаменту економіки ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Події, Харків; Теги: завод, промышленность, руйнування, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Які заводи в Харкові найбільше постраждали від обстрілів – дані ХОВА»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 07:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області через бойові дії та обстріли загалом пошкоджено та знищено близько 30 тисяч об’єктів, у тому числі – заводи. Понад 80% підприємств були змушені призупиняти виробництво. Такі дані навів департамент економіки ХОВА у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік".