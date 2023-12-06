Які заводи в Харкові найбільше постраждали від обстрілів – дані ХОВА

У Харківській області через бойові дії та обстріли загалом пошкоджено та знищено близько 30 тисяч об’єктів, у тому числі – заводи. Понад 80% підприємств були змушені призупиняти виробництво. Такі дані навів департамент економіки ХОВА у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік.

За наведеними ХОВА даними, найбільші пошкодження армія РФ завдала наступним підприємствам у Харкові та області:

🔹 Філія Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ “Укргазвидобування” (Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти);

🔹 ПАТ “Харківський підшипниковий завод”;

🔹 ПАТ “Харківський тракторний завод”;

🔹 АТ “Харківський машинобудівний завод “Світло шахтаря”;

🔹 АТ “Українські енергетичні машини” (“Турбоатом” та “Електроважмаш” – Ред.);

🔹 ДП “Завод імені В.А. Малишева”;

🔹 Науково-виробниче підприємство “ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД” (ТОВ);

🔹 Державне науково-виробниче підприємство “Комунар”;

🔹 Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХАЗ – Ред.);

🔹 ДП “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”;

🔹 ДП “Харківський бронетанковий завод”.

“З початку повномасштабного вторгнення рф майже вся промисловість області зазнала критичного падіння обсягів виробництва. З причин безпекової ситуації (постійні обстріли окупантами цивільної та виробничої інфраструктури), труднощів із логістикою та браком обігових коштів, у перші місяці війни понад 80% підприємств були змушені призупиняти виробництво, тисячі людей втратили робочі місця“, – повідомили автори програми соц-економ розвитку регіону на 2024 рік.

При цьому, за даними ХОВА, ситуація почала стабілізуватися ще з травня 2022 року та за підсумками першого року повномасштабної війни обсяг реалізованої в галузі промислової продукції становив дві третини від реалізації 2021 року. Позитивна тенденція 2023-го зберігається.

“У структурі реалізації продукції орієнтовно 35% обсягу припадає на підприємства добувної промисловості, 42% обсягу – підприємства переробної промисловості, решта – на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря. У переробній промисловості три чверті обсягів реалізованої продукції належать галузям: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (12,9%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (9,6%); виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (4,9%); виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (4,2%)“, – навели дані фахівці департаменту економіки ХОВА.