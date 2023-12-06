Какие заводы в Харькове больше всего пострадали от обстрелов — данные ХОВА

В Харьковской области из-за боевых действий и обстрелов в целом повреждено и уничтожено около 30 тысяч объектов, в том числе — заводы. Более 80% предприятий были вынуждены приостанавливать производство. Такие данные привел департамент экономики ХОВА в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год.

По приведенным ХОВА данным, наибольшие повреждения армия РФ нанесла следующим предприятиям в Харькове и области:

🔹 филиал Управления по переработке газа и газового конденсата ПАО «Укргаздобыча» (Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти);

🔹 ПАО «Харьковский подшипниковый завод»;

🔹 ПАО «Харьковский тракторный завод»;

🔹 АО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»;

🔹 АО «Украинские энергетические машины» («Турбоатом» и «Электротяжмаш» — Ред.);

🔹 ГП «Завод имени В.А. Малышева»;

🔹 Научно-производственное предприятие «ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД» (ООО);

🔹 Государственное научно-производственное предприятие «Коммунар»;

🔹 Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХАЗ — Ред.);

🔹 ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»;

🔹 ГП «Харьковский бронетанковый завод».

«С начала полномасштабного вторжения в рф почти вся промышленность области претерпела критическое падение объемов производства. По причине ситуации безопасности (постоянные обстрелы оккупантами гражданской и производственной инфраструктуры), трудностей с логистикой и нехваткой оборотных средств, в первые месяцы войны более 80% предприятий были вынуждены приостанавливать производство, тысячи людей потеряли рабочие места», — сообщили авторы программы соц-эконом развития региона на 2024 год.

При этом, по данным ХОВА, ситуация начала стабилизироваться еще с мая 2022 года и по итогам первого года полномасштабной войны объем реализуемой в области промышленной продукции составил две трети от реализации 2021 года. Позитивная тенденция в 2023-м сохраняется.

«В структуре реализации продукции ориентировочно 35% объема приходится на предприятия добывающей промышленности, 42% объема – предприятия перерабатывающей промышленности, остальные – на предприятия по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха. В перерабатывающей промышленности три четверти объема реализованной продукции принадлежат отраслям: производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (12,9%); машиностроение (кроме ремонта и монтажа машин и оборудования) — 9,6%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств (4,9%); производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции (4,2%)», — привели данные специалисты департамента экономики ХОВА.