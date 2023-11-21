Торговля в Харькове: на треть за год вырос розничный товарооборот

В 2023 году в Харькове начал восстанавливаться один из главных видов экономической деятельности города — торговля. По предварительным данным, товарооборот розничной торговли предприятий города за девять месяцев 2023-го вырос на 30,5%.

Данные о состоянии сферы торговли в Харькове опубликовал департамент экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета.

«Ожидается, что розничный товарооборот предприятий (юридических лиц) города Харькова, основным видом экономической деятельности которых розничная торговля, за девять месяцев 2023 года составит 34,2 млрд грн. Ожидается рост розничного товарооборота к аналогичному периоду 2022 года (в фактических ценах) на 30,5%. Реализация товаров на одного жителя – 29 739 грн», — привели статистику экономисты.

Вырос и объем реализации промышленной продукции. По последней имеющейся статистике, за I полугодие 2023 года такой продукции реализовали на 86,9 млрд грн (за I полугодие 2022 года было 76,3 млрд грн). Это 5,6 % в общем объеме реализации промпродукции в Украине.

В мэрии сообщили, что, по данным на 1 октября 2023 года, в Харькове работают:

🛍 3 091 предприятие торговли (на 1 января 2023 их было 2 910);

🍽 1 552 предприятия ресторанного хозяйства (на 01.01.2023 – 1 427);

🛠 1070 предприятий бытового обслуживания населения (на 01.01.2023 – 1028);

💰 48 рынков и торговых площадок (на 01.01.2023 – 44);

🛒 14 гипермаркетов, 209 супермаркетов, 39 торговых центров (на 01.01.2023 соответственно 12, 172 и 35).

«Продолжается постепенное восстановление и частичное восстановление разрушенных объектов рыночной торговли. С начала активных боевых действий в городе Харькове разрушены или частично повреждены 20 рынков и торговых площадок, из них 18 уже возобновили работу», — дополнили в горсовете.