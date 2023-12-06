В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
Евгений Водовозов ушел из Харьковского горсовета и с поста заместителя мэра по собственному желанию, сообщил Kharkiv Today.
Заявление по собственному желанию чиновник написал 1 декабря.
«Не ищите черную кошку там, где ее нет. Да, написал заявление. Остаюсь в Харькове. Все будет хорошо», — заявил Водовозов.
Нового вице-мэра по инфраструктуре города, который будет контролировать деятельность департамента транспорта, департамента строительства и дорожного хозяйства, а также департамента телекоммуникаций и связи назначат на следующей сессии горсовета, сообщил Директор департамента по делам информации горсовета Юрий Сидоренко.
Водовозов работал в горсовете с 2006 года, отвечал за транспорт в профильном департаменте и был советником Геннадия Кернеса.
Читайте также: Бесплатно в Харькове перевезут почти 150 млн пассажиров: каков убыток
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дороги, Евгений Водовозов, заместитель, Игорь Терехов, мэр, транспорт, Харьков, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 17:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Евгений Водовозов ушел из Харьковского горсовета и с поста заместителя мэра по собственному желанию, сообщил Kharkiv Today.".