В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов

Евгений Водовозов ушел из Харьковского горсовета и с поста заместителя мэра по собственному желанию, сообщил Kharkiv Today.

Заявление по собственному желанию чиновник написал 1 декабря.

«Не ищите черную кошку там, где ее нет. Да, написал заявление. Остаюсь в Харькове. Все будет хорошо», — заявил Водовозов.

Нового вице-мэра по инфраструктуре города, который будет контролировать деятельность департамента транспорта, департамента строительства и дорожного хозяйства, а также департамента телекоммуникаций и связи назначат на следующей сессии горсовета, сообщил Директор департамента по делам информации горсовета Юрий Сидоренко.

Водовозов работал в горсовете с 2006 года, отвечал за транспорт в профильном департаменте и был советником Геннадия Кернеса.