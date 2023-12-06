Російський літак скинув бомбу на підприємство у Золочеві (фото, відео)

О 13:00 6 грудня армія РФ завдала авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.

«Російські окупанти з літака керованою авіабомбою поцілили у підприємство «Золочівська сільгосптехніка». Приміщення значно пошкоджено. Жертв немає», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка.