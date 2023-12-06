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Російський літак скинув бомбу на підприємство у Золочеві (фото, відео)

Події 14:18   06.12.2023
Вікторія Яковенко
Російський літак скинув бомбу на підприємство у Золочеві (фото, відео) Фото: “Зоря”

О 13:00 6 грудня армія РФ завдала авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.

«Російські окупанти з літака керованою авіабомбою поцілили у підприємство «Золочівська сільгосптехніка». Приміщення значно пошкоджено. Жертв немає», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:00 6 грудня армія РФ завдала авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.".