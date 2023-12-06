Российский самолет сбросил бомбу на предприятие в Золочеве (фото, видео)
Фото: «Заря»
В 13:00 6 декабря армия РФ нанесла авиаудар по поселку Золочев на Харьковщине.
«Российские оккупанты с самолета управляемой авиабомбой попали в предприятие «Золочевская сельхозтехника». Помещение значительно повреждено. Жертв нет», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной поселковой администрации Виктора Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия, золочів, КАБ, поселок, рф, самолет, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:00 6 декабря армия РФ нанесла авиаудар по поселку Золочев на Харьковщине.".