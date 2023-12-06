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Российский самолет сбросил бомбу на предприятие в Золочеве (фото, видео)

Происшествия 14:18   06.12.2023
Виктория Яковенко
Российский самолет сбросил бомбу на предприятие в Золочеве (фото, видео) Фото: «Заря»

В 13:00 6 декабря армия РФ нанесла авиаудар по поселку Золочев на Харьковщине.

«Российские оккупанты с самолета управляемой авиабомбой попали в предприятие «Золочевская сельхозтехника». Помещение значительно повреждено. Жертв нет», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной поселковой администрации Виктора Коваленко.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:00 6 декабря армия РФ нанесла авиаудар по поселку Золочев на Харьковщине.".