Российский самолет сбросил бомбу на предприятие в Золочеве (фото, видео)

В 13:00 6 декабря армия РФ нанесла авиаудар по поселку Золочев на Харьковщине.

«Российские оккупанты с самолета управляемой авиабомбой попали в предприятие «Золочевская сельхозтехника». Помещение значительно повреждено. Жертв нет», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной поселковой администрации Виктора Коваленко.